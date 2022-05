Schon während der Ausstrahlung tummelten sich in den sozialen Medien zahlreiche Kommentare. Die Meinungen fielen gemischt aus. Einige kamen aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus. "Riesen Lob an eure Redaktion. Endlich mal eine vernünftige Retro-Sendung mit Harry Wijnvoord. Ich feiere euch. Vielen Dank und bitte bitte, wir brauchen mehr von solchen Unterhaltungen", hieß es von einer Userin auf Twitter. Für eine andere Person habe sich die Show "so hundertprozentig wie früher als Kind" angefühlt.