"Der Rosenkrieg" bekommt eine Neuauflage. Wie unter anderem die Hollywood-Insider "Deadline" berichten, entsteht unter dem Titel "The Roses" gerade ein Remake der schwarzen Komödie von 1989. Wir erinnern uns: In "The War of the Roses", so der damalige Originaltitel, fochten Michael Douglas (79) und Kathleen Turner (69) als wohlhabendes Ehepaar einen erbitterten Scheidungskrieg aus. Regie führte Danny DeVito (79), der auch Douglas' Scheidungsanwalt verkörperte.

Als Nachfolger von Douglas und Turner konnten die Macher ein hochkarätiges britisches Darstellerduo gewinnen. Benedict Cumberbatch (47) und Olivia Colman (50, Oscar für "The Favourite") spielen das verkrachte Ehepaar names Rose. Die beiden schauspielerischen Schwergewichte produzieren den Film auch.