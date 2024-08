Regisseur Sönke Wortmann (64) macht im Winter dieses Jahres die Namen-Trilogie rund. Nach "Der Vorname" (2018) und "Der Nachname" (2022) kommt am 19. Dezember 2024 "Der Spitzname" in die österreichischen und deutschen Kinos. Das gab die Produktionsfirma Constantin Film nun in einer Pressemitteilung bekannt. Einen kurzen Teaser zu der Komödie gibt es auch schon.

Nach dem Wohnzimmer in "Der Vorname" und Lanzarote in "Der Nachname" geben nun die Tiroler Alpen den Schauplatz ab. Anna (Janina Uhse, 34) und Thomas (Florian David Fitz, 49) haben zu ihrer Hochzeit geladen. Thomas nennt beim Empfang seine Tochter Paula nur geschlechtsneutral Paulchen, was Anna ärgert. Das ist also der titelgebende Spitzname, der dieses Mal den Hauptkonflikt bildet.