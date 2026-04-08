Mario und Luigi dürfen jubeln: "Der Super Mario Galaxy Film", der am 1. April hierzulande in die Kinos gekommen ist, hat bereits die ersten Rekorde gebrochen. Wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht, kann Animations-Hit von Illumination und Nintendo bereits über 202.000 Kinobesuche verzeichnen. Am eigentlichen Wochenende Freitag-Sonntag waren es rund 92.000 Besuche und somit der erfolgreichste Kinostart des Jahres 2026. Für Uniersal Pictures Austria ist es der 3. erfolgreichste Start aller Zeiten (nach "Fast & Furious 7" & "Der Super Mario Bros. Film"). Ebenso ist es der 3. erfolgreichste Start eines Animationsfilms aller Zeiten (nach "Ice Age 2" & "Der Super Mario Bros. Film")

Ähnliche Rekorde in Deutschland Dasselbe gilt auch für Deutschlan: Dort hat das Animationsabenteuer nicht nur den besten Starttag für einen Kinofilm in Deutschland seit 2019 erzielt, sondern auch den umsatzstärksten Start eines Animationsfilms überhaupt. Der Film liefert laut Verleih zugleich den besten Starttag für Universal Pictures International Germany sowie Illumination Entertainment aller Zeiten. Der Streifen lockte demnach an seinem ersten Tag über 300.000 Kinobesucherinnen und Kinobesucher an. Mit diesem Ergebnis am Starttag überholte der neue Film auch seinen Vorgänger "Der Super Mario Bros. Film", der vor drei Jahren in den Kinos zu sehen war. Auch weltweit ist "Der Super Mario Galaxy Film" mit einem Umsatz von über 372 Millionen Dollar auf Erfolgskurs. "Super Mario" ist die einzige Animations-Filmreihe, bei der zwei Filme weltweit mit jeweils über 350 Millionen Dollar Umsatz gestartet sind.

Darum geht's in "Der Super Mario Galaxy Film" "Der Super Mario Galaxy Film" kann auf eine große Fanbasis bauen. Der Streifen basiert auf der Welt von "Super Mario Bros.". Das erste Mario-Abenteuer "Der Super Mario Bros. Film" kam 2023 in die Kinos und spielte weltweit bereits mehr als 1,3 Milliarden Dollar ein. In Deutschland kam er auf mehr als fünf Millionen Kinozuschauer. In dem neuen Film haben sich Mario und Luigi in ihrer neuen Heimat im Pilz-Königreich eingelebt, als sie ein mysteriöser Hilferuf erreicht. Er weist auf die unerforschte Vergangenheit von Prinzessin Peach hin. Die Mission führt Mario, Luigi und ihre Freunde schließlich auf eine intergalaktische Reise durch neue Welten mit unerwarteten Allianzen, heißt es zum Inhalt des Films. Der Animationsstreifen entstand erneut unter der Regie der beiden Filmemacher Aaron Horvath und Michael Jelenic. Das Drehbuch stammt von Matthew Fogel. In den Originalstimmen sind Stars wie Chris Pratt, Anya Taylor-Joy, Charlie Day, Jack Black, Donald Glover oder Brie Larson zu hören.