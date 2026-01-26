Universal Pictures hat einen ersten Trailer-Blick auf Yoshi in "Der Super Mario Galaxy Film" veröffentlicht. Der grüne Dino ist damit offiziell Teil der Fortsetzung rund um die Nintendo-Figuren Mario und Luigi. Der Kinostart in Österreich und Deutschland ist für den 1. April 2026 angesetzt, wie Universal Pictures International bekannt gibt.

Der Clip zeigt Yoshi in verschiedenen Szenen des Films, der neue Figuren und Schauplätze in Form von Galaxien einführt. Für langjährige Nintendo-Spieler dürfte der Auftritt des Dinos keine Überraschung sein - bereits am Ende des ersten Films wurde seine Ankunft angedeutet.