Die unvergessliche Miranda Priestly (Meryl Streep, 76) ist zurück - und sie erinnert sich an niemanden. Zwanzig Jahre nach dem Überraschungserfolg "Der Teufel trägt Prada" wurde jetzt der erste ausführliche Trailer zur langerwarteten Fortsetzung veröffentlicht, die am 30. April in die Kinos kommen wird. Die neue Vorschau zeigt Streep wieder in ihrer eiskalten Rolle als Chefredakteurin des fiktiven Modemagazins "Runway". Ebenfalls wieder an ihrer Seite: Stanley Tucci als treuer Berater Nigel. Beide treffen im Laufe des Films auf Anne Hathaway als Andy und Emily Blunts Emily. Dabei scheint sich Miranda jedoch an keine der beiden erinnern zu können - nicht einmal an ihre Angewohnheit, alle ihre Assistentinnen "Emily" zu nennen.

Miranda kämpft ums Überleben Die Fortsetzung greift ein hochaktuelles Thema auf: den immer härteren Überlebenskampf des Printjournalismus in einer zunehmend digitalen Medienwelt. Miranda Priestly muss sich in einer sterbenden Branche neu erfinden und gerät dabei ausgerechnet mit ihrer ehemaligen Assistentin Emily aneinander. Die hat sich zur mächtigen Führungskraft eines Luxuskonzerns hochgearbeitet - und kontrolliert nun Werbebudgets, auf die Miranda dringend angewiesen ist. Das Original aus dem Jahr 2006 erzählte die Geschichte der frischgebackenen College-Absolventin Andrea "Andy" Sachs, die als Junior-Assistentin bei der gefürchteten Priestly anfängt. Der Film entwickelte sich sowohl zum Kritikerliebling als auch zum kommerziellen Erfolg und spielte weltweit rund 326 Millionen US-Dollar ein.

Starbesetztes Ensemble vor und hinter der Kamera Neben Streep, Hathaway, Blunt und Tucci kehren auch Tracie Thoms und Tibor Feldman in ihren Rollen zurück. Neu dabei sind Kenneth Branagh und Patrick Brammall als die jeweiligen Liebschaften der Figuren von Streep und Hathaway. Außerdem verstärken unter anderem Simone Ashley, Lucy Liu, B.J. Novak, Justin Theroux, Lady Gaga und Pauline Chalamet die Besetzung. Adrian Grenier, der im Original Andys Freund Nate spielte, wird hingegen nicht zurückkehren. Hinter der Kamera setzt man auf bewährte Kräfte: Regisseur David Frankel und Drehbuchautorin Aline Brosh McKenna, die bereits den ersten Teil verantworteten, sind erneut an Bord. Produzentin Wendy Finerman komplettiert das Originalteam.