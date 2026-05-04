Genau zwanzig Jahre hat es gedauert, bis Meryl Streep, Anne Hathaway und Emily Blunt wieder gemeinsam vor der Kamera stehen. Kaum ist "Der Teufel trägt Prada 2" in den Kinos, stellt sich schon die nächste Frage: Kommt auch noch ein dritter Teil? Die Antwort, die das Trio in einem Interview mit dem "People"-Magazin gab, fiel eindeutig aus: Ja - aber nur unter bestimmten Voraussetzungen.

"Das Drehbuch", sagte Streep, ohne zu zögern, als die drei Schauspielerinnen gemeinsam gefragt werden, was sie zur Rückkehr bewegen würde. "Ein gutes Drehbuch. Alles hängt am Drehbuch", pflichtete Blunt ihr bei. Hathaway ergänzte die Antwort um eine weitere Bedingung: Alle müssten "Ja" sagen. Blunt bringt es auf den Punkt: "Es muss die 'Core Four' sein" - also das Trio plus Stanley Tucci, der derzeit bereits im Sequel wieder mit dabei ist. Streep fügte mit einem Augenzwinkern hinzu: "Sie müssen auch am Leben sein."