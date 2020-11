Der Thriller "Zero" des Wiener Erfolgsautors Elsberg wird in Berlin verfilmt

Noch bis Anfang Dezember dauern die Dreharbeiten in Berlin und Umgebung für den neuen ARD-Fernsehfilm "Zero". Er basiert auf dem gleichnamigen Bestseller-Thriller des Wiener Erfolgsautors Marc Elsberg und spielt auch in der deutschen Hauptstadt, allerdings erst in naher Zukunft. In Elsbergs Szenario geht es um den Datenhunger mancher Internetplattformen und die Macht der Algorithmen.

In den Hauptrollen sind Heike Makatsch, Axel Stein, Sabin Tambrea und Luise Emilie Tschersich zu sehen, wie der WDR kürzlich in Köln mitteilte, unter dessen Federführung der Film entsteht. Das Drehbuch stammt von Johannes W. Betz, Regie führt Jochen Freydank, der 2009 einen Oscar für den besten Kurzfilm erhielt.)

Den Titel hat der Film von einer gleichnamigen Gruppe von Netzaktivisten, die sich öffentlich dazu bekennen, mit Kameradrohnen in ein Geheimtreffen von Regierungsmitgliedern und dem Vorstand des Internetkonzerns Freemee eingedrungen zu sein. Online-Journalistin Cynthia Bonsant (Heike Makatsch) will die Hintergründe recherchieren. Als ein Freund ihrer Tochter (Luise Emilie Tschersich) erschossen wird, kommt Cynthia der Verdacht, dass Freemees neueste Algorithmen dafür mitverantwortlich sein könnten.

Die Dreharbeiten haben in der vergangenen Woche begonnen, ein Sendetermin steht noch nicht fest.