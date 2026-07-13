Neben Robert Stadlober in der Titelrolle stehen in dem von Regisseur Christopher Schier inszenierten Spielfilm nach einem Drehbuch von Peter Bruck unter anderem auch Emily Cox, Stefanie Reinsperger , Jonas Nay, Devid Striesow, Christian Strasser, Zeynep Buyraç, Franziska Singer, Martin Zauner und Romeo Kaltenbrunner vor der Kamera.

„Der von oben“ hat es wirklich nicht leicht! Als würde es nicht reichen, dass der von Robert Stadlober dargestellte Paul auf dem baufälligen Dachboden seiner Ex, die er immer noch liebt, leben muss, verunglückt deren neuer Freund in der gleichnamigen neuen ORF/BR-Komödie ausgerechnet dort tödlich.

Worum geht es in „Der von oben“?

Paul (Robert Stadlober) lebt nicht nur in Scheidung von Elke (Emily Cox), sondern auch auf ihrem Dachboden. Dieser ist zwar so baufällig wie Pauls gesamtes Leben. Aber zumindest ist er nahe bei seiner Noch-Ehefrau, die er noch immer liebt. Als diese ihren neuen Freund Gerd (Jonas Nay) mit nach Hause bringt, ist Paul wenig erfreut. Zu allem Überdruss muss er auch noch feststellen, dass sein Nachfolger leider wirklich ein netter, hilfsbereiter Typ ist. Ein Jammer, dass der Neue beim Aushelfen auf dem Dachboden einen höchst fragwürdigen Unfalltod findet. Paul ist überzeugt: Elke wird ihm das in die Schuhe schieben.

Nicht imstande, die Polizei zu alarmieren, muss er nun den Toten verschwinden lassen. Bald muss Paul jedoch einsehen: Leichen lassen sich gar nicht so leicht loswerden. Vor allem, wenn die Verflossene unter demselben Dach lebt und bald nach Gerd zu suchen beginnt, wenn die Ex-Schwägerin (Stefanie Reinsperger) Polizistin ist und Paul sowieso nie leiden konnte, und erst recht, wenn Gerds Vergangenheit auch noch in Form einer finstereren Gestalt (Devid Striesow) auftaucht. Verflixt, dass gerade in dieser misslichen Lage Paul und Elke wieder ein wenig zueinanderfinden. Aber die Wahrheit – und die Leiche – lassen sich nicht ewig verstecken.

„Der von oben“ soll 2027 in ORF 1 und auf ORF ON zu sehen sein.