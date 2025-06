Auf den Tag genau vor 50 Jahren , am 20. Juni 1975, kam Steven Spielbergs (78) Film "Der weiße Hai" (Originaltitel: "Jaws") in die Kinos. Ein Film, der Menschen in aller Welt das Fürchten lehrte, für brillante Unterhaltung sorgte, einigen Angst vor dem Baden im Meer einjagte und echten Haien bedauerlicherweise nachhaltig schadete. "Der weiße Hai" markierte den Beginn einer neuen Kino-Ära - dem Zeitalter der modernen Blockbuster . Doch der Reihe nach.

Meisterhafter Score und vollendete Andeutungen

Diese Defizite vermochten Spielberg und sein Komponist John Williams (93), damals beide noch relative Unbekannte, jedoch wettzumachen. Denn Spielberg deutete über lange Strecken des Films den Hai und seine Angriffe lediglich an, und machte somit aus der Not eine Tugend.

So wirken die vom Meisterregisseur gewählten Kameraperspektiven auf gefährdete Schwimmer von unten, aus der Sicht eines Raubfisches, viel packender als ein direkt angreifender Hai. Das Grauen und die Bedrohung lauern hier über lange Strecken des Films im Off, unter der Wasseroberfläche.

Immer wieder baut Spielberg gerade im großen Finale des Films auch überaus bedrohlich wirkend Kamerafahrten auf die drei Seemänner in ihrer Nussschale ein - verbunden mit Williams' simplen, ikonischen Hai-Thema, für das der große Filmkomponist einen Oscar erhalten sollte.

Überhaupt lebt "Der weiße Hai", auch in der Rückschau, von Spielbergs ganz besonderem, visuellen Erzählen, das den Ausnahmeregisseur seit je her auszeichnet. So ist der Film etwa auch durchzogen von kleinen visuellen Gags - etwa, wenn der besorgte Polizeichef Brody gerade die Strände schließen will, um weitere Hai-Opfer zu vermeiden, und in derselben Einstellung eine vollbepackte Fähre mit Unmengen an neuen Touristen in Amity anlegt - als hätte gerade die Fütterungszeit für den Weißen Hai begonnen.