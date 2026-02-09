Dieser Wunderweltenbaum wächst bald im Kino und verspricht große, fantastisch-farbenfrohe Familienunterhaltung! Basierend auf der erfolgreichen Kinderbuchreihe von Bestsellerautorin Enid Blyton bringen Erfolgsdrehbuchautor Simon Farnaby ("Paddington 2", "Wonka") und Regisseur Ben Gregor die Geschichte um die magischen Abenteuer der Geschwister Beth, Fran und Joe und ihrer Familie auf die große Leinwand. Mit dabei ist auch ein "Spider-Man"-Star. Hier kommt der erste Trailer :

Worum geht es in "Der Wunderweltenbaum"?

Als die Geschwister Beth (Delilah Bennett-Cardy), Fran (Billie Gadsdon) und Joe (Phoenix Laroche) wider ihren Willen mit ihren Eltern (Andrew Garfield, Claire Foy) aufs Land ziehen, beginnt für die Familie ein ganz besonderes Abenteuer. In dem nahegelegenen, geheimnisvollen Wald entdecken die Kinder einen magischen Baum: den bis in die Wolken reichenden Wunderweltenbaum, in dem außergewöhnliche Wesen wohnen.

Schnell schließen sie Freundschaft mit den Baumbewohnern Fee Seidenhaar (Nicola Coughlan), Frau Wasch (Jessica Gunning) und Mondgesicht (Nonso Anozie), die sie in fantastische Welten entführen. Gemeinsam erleben sie märchenhafte Abenteuer – bis sie auf einer ihrer Reisen ausgerechnet in der düsteren Welt der gefürchteten Schuldirektorin Madame Klaps (Rebecca Ferguson) notlanden müssen. Auch zuhause läuft es mit dem neuen Familienbetrieb plötzlich nicht mehr ganz nach Plan...

Wird ihnen die Flucht aus den Fängen von Madame Klaps gelingen und werden sie die Tomatenplantage ihrer Eltern retten? Können Seidenhaar und Mondgesicht die Geschwister davon überzeugen, dass Wunder möglich sind, wenn man nur fest daran glaubt?