Die von Esther Sedlaczek (38) moderierte "Nacht der Kreativen" am 24. September in der Kölner Flora markierte den Auftakt zur Verleihung des Deutschen Fernsehpreises 2024. Die Preisträgerinnen und Preisträger nahmen ihre Auszeichnungen in den elf Personenkategorien der Programmbereiche Fiktion, Unterhaltung und Information entgegen.

Keine Produktion bekam bislang zwei Preise. Dafür setzte sich "Let's Dance"-Regisseur Mark Achterberg (53) in der Kategorie Beste Regie Unterhaltung wie im vergangenen Jahr durch. Die mit sechs Nominierungen meistnominierte Serie "Die Zweiflers" gewann in diesem ersten Fernsehpreis-Teil immerhin den Preis für die Beste Kamera Fiktion.