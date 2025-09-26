"Devil in Disguise: John Wayne Gacy": Drama-Serie zum Killerclown

Die Drama-Serie "Devil in Disguise: John Wayne Gacy" erzählt auf Sky der Geschichte des Serienkillers und seiner Opfer. Die Peacock Original Serie taucht in die erschütternden Geschehnisse ein, die Amerika in den 70ern in Atem hielten. Alles basiert auf dem realen Kriminalfall rund um den Serienmörder John Wayne Gacy, der als Killerclown die Kriminalgeschichte prägte,

Das sind die wahren Hintergründe von "Devil in Disguise"

Von 1972 bis 1978 wurden dreiunddreißig junge Männer entführt, ermordet und in einem Kriechkeller unter dem Haus ihres Mörders verscharrt. Und niemand hat etwas geahnt, nicht in all diesen Jahren. Warum? Er war charmant und witzig, hatte einen guten, typisch amerikanischen Job. Er war eine Stütze seiner Gemeinde, hat sich sogar freiwillig gemeldet, um kranke Kinder zu unterhalten – verkleidet als Clown.

Die fiktionalisierte Serie "Devil in Disguise: John Wayne Gacy" taucht in die Geschichte ein, enthüllt Schicht für Schicht Gacys düsteres Leben und lässt gleichzeitig die erschütternden Geschichten seiner Opfer einfließen. Die Serie zeigt die Trauer, die Schuldgefühle und das Trauma ihrer Familien und Freund:innen und beleuchtet die Systemfehler, verpassten Gelegenheiten und gesellschaftlichen Vorurteile, die seine Schreckensherrschaft ermöglichten.