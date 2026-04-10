"Dexter: Wiedererwachen"-Staffel 2: Diese beiden Stars sind dabei
Gute Nachrichten für Fans von Serienkiller-Killer Dexter Morgan (Michael C. Hall). Die Sequel-Serie "Dexter: Wiedererwachen" aka. "Dexter: Resurrection" wird in Staffel 2 über zwei hochkarätige Namen verfügen.
Die Golden Globe-Gewinnerin Uma Thurman übernimmt erneut die Rolle der Charley, während der Emmy-, Olivier- und Golden Globe-Preisträger Brian Cox in einer zentralen Hauptrolle zum Cast stößt.
Diese Rollen spielen Thurman und Cox
In den neuen Episoden schlüpft Uma Thurman (Pulp Fiction, Kill Bill) wieder in die Rolle der Charley, einer ehemaligen Special-Ops-Offizierin. Nachdem sie in der vorangegangenen Staffel den Verrat des Milliardärs Leon Prater aufdeckte und die Stadt verließ, kehrt sie nun zurück. Brian Cox (Succession) verkörpert den "New York Ripper", einen Serienmörder, der die Stadt vor Jahren terrorisierte. Obwohl er nicht mehr aktiv tötet, hat er einen Weg gefunden, seinen berüchtigten Ruf aufrechtzuerhalten, indem er die Überlebenden seiner Taten weiterhin verspottet.