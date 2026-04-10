Gute Nachrichten für Fans von Serienkiller-Killer Dexter Morgan (Michael C. Hall). Die Sequel-Serie "Dexter: Wiedererwachen" aka. "Dexter: Resurrection" wird in Staffel 2 über zwei hochkarätige Namen verfügen.

Die Golden Globe-Gewinnerin Uma Thurman übernimmt erneut die Rolle der Charley, während der Emmy-, Olivier- und Golden Globe-Preisträger Brian Cox in einer zentralen Hauptrolle zum Cast stößt.