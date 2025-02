Die Eröffnung der 28. Diagonale in Graz findet am 27. März 2025 in der Helmut List Halle statt, die sich einmal mehr für diesen besonderen Abend mit über 1.100 Plätzen in Österreichs größten Kinosaal verwandelt.

Dabei kommt es zur Österreichpremiere von Florian Pochlatkos fulminantem Spielfilmdebüt "How to Be Normal and the Oddness of the Other World" in Anwesenheit des Filmemachers sowie Teilen des Teams.