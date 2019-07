Die 15 Top-Serien 2018 auf Amazon Prime

15. FEAR THE WALKING DEAD, Staffel 4

Die vierte Staffel ist eine Art Neustart für die Spin-Off-Serie von "The Walking Dead". Die neuen Showrunner Andrew Chambliss und Ian Goldberg haben neue Charaktere eingeführt und bei den bestehenden einige kluge Anpassungen vorgenommen, um sie sympathischer zu machen. Einer der Neuzugänge ist ein alter Bekannter, nämlich Morgan ( Lennie James) aus der Originalserie. Die ersten drei Staffeln litten an ähnlichen Problemen wie das Original. Doch mit den Neuerungen in der vierten Staffel scheint die Spin-Off-Serie das Original bei Charakterentwicklung, Dialogen und Plots immer mehr zu übertreffen. Zugegeben, das ist angesichts des grottenschlechten Niveaus von "The Walking Dead" keine Kunst, aber doch eine positive Überraschung. Es bleibt zu hoffen, dass "Fear the Walking Dead" nicht wieder in das abgedroschene Fahrwasser der Originalserie abdriftet.