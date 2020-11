Die 20 schönsten Weihnachtsfilme und 3 Xmas-Serien bei Netflix

4. TAGE WIE DIESE (2019)

Die Coming-of-Age-Weihnachtsgeschichte "Let It Snow", so der Originaltitel, erzählt eigentlich drei ineinander verwobene Geschichten einer Gruppe von Teenagern in der fiktiven Kleinstadt Gracetown: Ein Schneesturm am Heiligen Abend führt dazu, dass bei einigen Highschool-Schülern die Dinge in Sachen Liebe und Freundschaft unerwartet in Bewegung geraten.