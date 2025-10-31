Markus Kofler und seinem Team von der Bergrettung Ramsau wird auch 2025 keine Verschnaufpause gegönnt. Die berg-actionreiche ZDF-Serie findet in Staffel 17 eine Fortsetzung und neue dramatische Rettungseinsätze im hochalpinen Dachsteingebiet stehen bevor. Doch wie sieht der Episodenfahrplan von "Die Bergretter" heuer aus?

Die aktuelle Staffel wird insgesamt sogar 7 Episoden umfassen, während die früheren Staffeln - mit Ausnahme der 12. und der 16. - immer 6 Folgen hatten.

Wann werden die Folgen ausgestrahlt und wann ist das Finale?

Die sieben Episoden werden immer donnerstags zur Primetime um 20:15 Uhr auf ZDF ausgestrahlt. Dadurch ergibt sich folgender Serien-Fahrplan:

30. Oktober 2025: Episode 1 - Stille Wasser

6. November 2025: Episode 2 - Vertrauen

13. November 2025: Episode 3 - Ohne Ausweg

20. November 205: Episode 4 - Lippenbekenntnisse

27. November 205: Episode 5 - Gespenster

4. Dezember 2025: Episode 6 - Marterl

11. Dezember 2025: Episode 7 - Im Stich gelassen

Wir müssen uns also noch bis 11. Dezember gedulden, bevor wir das TV-Finale dieser Staffel sehen können. Für die Ungeduldigen sind aber bereits alle Folgen in der ZDF-Mediathek abrufbereit.