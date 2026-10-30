Hoch hinaus geht es wieder für „Die Bergretter“, wenn in Staffel 18 Einsätze an die Grenzen führen, Fragen nach Verantwortung, Zusammenhalt und Freundschaft gestellt werden, alte Beziehungen eine Auffrischung erleben und neue Bekanntschaften geschlossen werden. Doch wie sieht der Episodenfahrplan von „Die Bergretter“ 2026 aus?