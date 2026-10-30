Die Bergretter 2026: Wie viele Folgen und wann ist Finale?
Eine besonders emotionale Staffel ist auf ORF und ZDF etwas zeitversetzt zu sehen.
Hoch hinaus geht es wieder für „Die Bergretter“, wenn in Staffel 18 Einsätze an die Grenzen führen, Fragen nach Verantwortung, Zusammenhalt und Freundschaft gestellt werden, alte Beziehungen eine Auffrischung erleben und neue Bekanntschaften geschlossen werden. Doch wie sieht der Episodenfahrplan von „Die Bergretter“ 2026 aus?
Wie viele Folgen hat „Die Bergretter“-Staffel 18?
Die aktuelle Staffel der ORF/ZDF-Erfolgsreihe mit Sebastian Ströbel wird wie im Vorjahr 7 Episoden umfassen.
Wann werden die Folgen ausgestrahlt und wann ist das Finale?
Auf ORF 2 feierte die 18. Staffel am Mittwoch, dem 28. Oktober 2026 ihren Auftakt (24 Stunden vorab auf ORF ON). Im ZDF sind die Folgen dann jeweils einen Tag später - also donnerstags - zu sehen. Dadurch ergibt sich folgender Serien-Fahrplan:
- 28. Oktober 2026 (ORF): Episode 1 - Stimmen der Vergangenheit
- 29. Oktober 2026 (ZDF): Episode 1 - Stimmen der Vergangenheit
- 4. November 2026 (ORF): Episode 2 - Fehltritt
- 5. November 2026 (ZDF): Episode 2 - Fehltritt
- 11. November 2026 (ORF): Episode 3 - Bruchstelle
- 12. November 2026 (ZDF): Episode 3 - Bruchstelle
- 18. November 2026 (ORF): Episode 4 - Niemandskind
- 19. November 2026 (ZDF): Episode 4 - Niemandskind
- 25. November 2026 (ORF): Episode 5 - Spiel mit dem Feuer
- 26. November 2026 (ZDF): Episode 5 - Spiel mit dem Feuer
- 2. Dezember 2026 (ORF): Episode 6 - Der freie Wille
- 3. Dezember 2026 (ZDF): Episode 6 - Der freie Wille
- 9. Dezember 2026 (ORF): Episode 7 - Die letzte Rettung
- 10. Dezember 2026 (ZDF): Episode 7 - Die letzte Rettung