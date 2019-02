Die besten Superhelden-Filme zurzeit auf Netflix

DREDD

Knallharte Comic-Action im Superhelden-Style: Judge Dredd (Karl Urban), Scharfrichter in der dystopischen Großstadt Mega City One, will die Bandenchefin Ma-Ma (Lena Headey) verhaften. Doch die Drogendealerin residiert in der obersten Etage des Hochhauskomplexes Peach Trees. Dredd und seine junge Rekrutin Cassandra (Olivia Thirlby) müssen sich Stockwerk für Stockwerk nach oben kämpfen.