Die besten TV-Tipps für Freitag, den 5. Jänner 2024

20:15 Uhr, ProSieben, Batman Begins, Superheldendrama

Nachdem Bruce Wayne (Christian Bale) als Kind den Mord an seinen Eltern miterleben musste, wird er von seinem Butler Alfred (Michael Caine) aufgezogen. Er reist nach Asien, wo ihn Henri Ducard und Ra's al Ghul in die Kunst des Kampfes einführen. Als er erfährt, dass Gotham City bedroht ist, kehrt er in seine Heimat zurück. Gemeinsam mit Alfred erschafft er die Identität des Batman. Bald sieht er sich mit zahlreichen Verbrechern konfrontiert und muss seine Heimatstadt retten.