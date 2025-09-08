Die besten TV-Tipps für Montag, den 8. September 2025

20:15 Uhr, ZDF, Feste Feiern, Komödie

Überraschung: Zum 40. Geburtstag von Knut (Helgi Schmid) hat Karo (Lucie Heinze) eine Party organisiert, bei der die Familien der beiden zum ersten Mal aufeinandertreffen. Doch Knut ist so gar nicht in Partystimmung. Er hat versehentlich einen Brief gelesen, der an Karo adressiert war. Und der hat es in sich. Seine enttäuschte Wut entlädt sich auf der Überraschungsparty, zu der die Familien der beiden anrücken. Was gemütlich beginnt, endet in einem komisch-tragischen Desaster.

20:15 Uhr, VOX, Die Höhle der Löwen, Gründershow

Heinz Schlechtingen, der älteste Teilnehmer in der Geschichte der "Höhle der Löwen", präsentiert mit 98 Jahren das Produkt STEETS, eine Abstelllösung für Gehhilfen, die mehr Mobilität ermöglichen soll. Unterstützt wird er von seinem Enkel Phil Janßen und dessen Mitgründern Thorben Engel und Philipp Battisti. Gemeinsam hoffen sie, die Investoren von einem Investment in ihr Gesundheitsprodukt zu überzeugen.