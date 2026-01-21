Die besten TV-Tipps für Mittwoch, den 21. Jänner 2026

20:15 Uhr, Das Erste, Die Frau in Blau, Drama Der frühere Fotograf Denis (Jonas Nay) steht unter starkem Druck. Um seinen Führerschein zurückzuerlangen, muss er sich mit Alfred (Joachim Król) auseinandersetzen. Dessen Ehefrau kam bei einem Unfall ums Leben, den Denis verursacht hat. Alfred selbst wurde dabei schwer verletzt. Seitdem ist Denis nicht nur aus seinem früheren Leben geflohen, sondern hat auch die Begegnung mit Alfred vermieden. Erst auf Drängen der zuständigen Psychologin fasst er sich ein Herz und sucht Alfred auf. Zunächst glaubt Denis, glimpflich davongekommen zu sein. Alfred kann sich infolge seiner Hirnverletzungen weder an seine Frau noch an den Unfall erinnern. Stattdessen hat er zur Malerei gefunden.

20:15 Uhr, ProSieben, The Huntsman & The Ice Queen, Fantasyaction Eine Intrige kostet Freya (Emily Blunt) ihren Geliebten und ihr ungeborenes Kind. Sie wendet sich von der Liebe ab, kehrt ihrer Schwester Ravenna (Charlize Theron) den Rücken und errichtet im Norden ein eigenes Reich aus Eis. Aus den umliegenden Dörfern lässt sie Kinder entführen, um sie zu einer schlagkräftigen Armee heranzuziehen. Als sich Eric (Chris Hemsworth) und Sara (Jessica Chastain) ineinander verlieben, greift Freya hart durch und reißt die beiden auseinander. Doch auch der kälteste Winter hat ein Ende.

20:15 Uhr, RTLzwei, CoupleChallenge - Das stärkste Team gewinnt, Spielshow Mehrere Paare, bestehend aus Liebespartnern oder engen Freunden, treten in unterschiedlichen Challenges gegeneinander an. Auf dem Spiel steht ein Preisgeld von bis zu 100.000 Euro. Fehler oder nicht erfüllte Aufgaben schmälern die Gewinnsumme. In regelmäßigen Nominierungsrunden bestimmen die Teams zwei Couples, die sich in einer Exit-Challenge messen müssen. Das unterlegene Paar scheidet aus der Show aus.

20:15 Uhr, arte, Crazy Heart, Musikerdrama Bad Blake (Jeff Bridges) blickt auf vier gescheiterte Ehen zurück und steuert auch sonst auf den persönlichen Abgrund zu. Alkohol und wechselnde Frauen prägen sein Leben, während der ehemalige Country-Sänger lustlos durch den Südwesten der USA reist. Mit der Journalistin und alleinerziehenden Mutter Jean (Maggie Gyllenhaal) ändert sich sein Alltag. An die Stelle der Routine tritt Romantik, und der Mann jenseits der fünfzig erlebt späte Nähe und Familienglück. Doch wie so oft steht er sich selbst im Weg, wenn aus einer Chance etwas Dauerhaftes werden soll.

20:15 Uhr, ZDFneo, Wilsberg: Nackt im Netz, Krimi Alex (Ina Paule Klink) stößt darauf, dass unter den Kollegen ihrer Kanzlei ein Amateur-Porno-Video kursiert, in dem sie zu sehen ist. Umgehend wendet sie sich an Wilsberg (Leonard Lansink). Er soll klären, wie der Mitschnitt ihres One-Night-Stands im Internet gelandet ist, und dafür sorgen, dass das Video verschwindet. Andernfalls droht ihr Ärger mit dem Chef und ein Karriereknick. Bei seinen Ermittlungen stößt Wilsberg auf dubiose Praktiken eines Online-Sex-Portals und auf dessen zwei Betreiber.