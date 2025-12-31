Die besten TV-Tipps für Silvester, den 31. Dezember 2025

20:15 Uhr, ZDF, Willkommen 2026, Show Deutschlands größte Silvestershow wird erstmals live aus Hamburg übertragen. Andrea Kiewel und Johannes B. Kerner begrüßen zahlreiche nationale und internationale Gäste. Auf der schwimmenden Bühne in der Elbe treten unter anderem Michael Patrick Kelly, Felix Jaehn, Johannes Oerding, Blue, Kerstin Ott, Sarah Engels, Das Bo, Wanda, Oimara, Dennis van Aarssen, Jenny von Ace of Base, ATC, T Seven und "MJ - Das Michael Jackson Musical" auf. Co-Host Oli.P sorgt an Land für die perfekte Stimmung, indem er die Hotspots der Stadt vorstellt.

20:15 Uhr, Das Erste, Silvester-Schlagerbooom 2026 live - Die Wunderlichtershow!, Show Florian Silbereisen begrüßt das neue Jahr erneut zusammen mit dem TV-Publikum. Die Basketballarena des FC Bayern in München wird in ein spektakuläres Lichtermeer verwandelt. Mit dabei sind Roland Kaiser, Maite Kelly, Unheilig, Samantha Fox, Howard Carpendale, Heinz Rudolf Kunze, Nicole, DJ Ötzi, Ben Zucker und Andy Borg, die mit ihren Auftritten für Silvester-Stimmung sorgen.

20:15 Uhr, kabel eins, Hangover 3, Komödie Vier Freunde, ein Trip: Das Wolfsrudel ist wieder unterwegs. Phil (Bradley Cooper), Stu (Ed Helms) und Doug (Justin Bartha) sind sich einig, Alan (Zach Galifianakis) braucht dringend Hilfe! Der psychisch labile Kumpel hat seine Medikamente abgesetzt und sorgt für eine Katastrophe nach der anderen. Die Freunde wollen ihn in eine Klinik nach Arizona bringen, doch auf der Reise holen sie die Ereignisse der Vergangenheit ein. Ein letztes Mal müssen sie es mit ihrem alten Feind Mr. Chow (Ken Jeong) aufnehmen - dort, wo alles begann: in Las Vegas.

20:15 Uhr, RTL, Die ultimative Chart Show, Musikshow In der Silvester-Ausgabe der "Ultimativen Chart Show" begrüßt Oliver Geissen prominente Gäste wie Motsi Mabuse, Toni Bauer und Atze Schröder. Musikalische Highlights von Thomas Anders und Suzi Quatro sorgen für eine ausgelassene Discofox-Stimmung. Neben persönlichen Silvester-Anekdoten der Gäste gibt es spannende musikalische Spiele und die Suche nach dem erfolgreichsten Discofox-Hit aller Zeiten.

20:15 Uhr, Sat.1, Die besten Comedians Deutschlands, Comedyshow Das Who's who der Comedy-Szene tritt in dieser Show auf. Verschiedene Comedians präsentieren die besten Ausschnitte und witzigsten Pointen aus ihren aktuellen Programmen. Mit dabei sind unter anderem Chris Tall, Till Reiners, Mirja Boes, Tony Bauer, Paul Panzer, Mirja Regensburg, Ralf Schmitz, Kaya Yanar und Ingo Appelt.