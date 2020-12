Die besten Tweets: Fans hoffen auf 3. Staffel von "Virgin River"

Am 27. November wurde die zweite Staffel der Serie "Virgin River" auf Netflix veröffentlicht, die uns stark an Fernsehnachmittage VOX und Serien wie "One Tree Hill" erinnert.

Die Serie basiert auf der 20-teiligen Buchvorlage von Robyn Carr und erzählt die Geschichte der jungen Krankenschwester Melinda, die beschließt, ins kleine Dorf Virgin River zu ziehen, um einem Provinzarzt unter die Arme zu greifen. Im abgelegenen Kaff entspinnen sich neue Freundschaften und Liebesbeziehungen, aber auch traumatische Erlebnisse aus der Vergangenheit kochen wieder hoch.