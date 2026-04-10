Sie kehrt mit 7 neuen Folgen ihrer Show zurück. Zum Thema Female Rage sind Lady Bitch Ray und Rapperinnen Ebow + Mariybu dabei.

Carolin Kebekus (45) meldet sich mit voller Wucht zurück. Ab 9. April 2026 sind sieben neue Folgen der "Carolin Kebekus Show" in der ARD Mediathek abrufbar - wöchentlich ab 19.30 Uhr. Ab 23:35 Uhr ist die jeweilige Episode auch im Ersten zu sehen. Den Auftakt macht eine Folge, die es in sich hat: Thema ist "Female Rage" - weibliche Wut als gesellschaftliche Kraft und persönlicher Ausdruck. Zur Premierenfolge hat Kebekus prominente Verstärkung an Bord: Die Rapperin und Aktivistin Lady Bitch Ray (45) ist zu Gast, ebenso die Musikerinnen Ebow (36) und Mariybu. Das Duo ging zuletzt mit seinem Song "Nicht alle Männer" viral. In der Sendung küren Kebekus mit Lady Bitch Ray unter anderem die besten deutschen Schimpfwörter - Platz eins geht dabei an "Huso".

Wut, Scham, Verdrängung - ein Blick in den Kopf einer Autorin Strukturell setzt die Auftaktfolge auf ein ebenso unerwartetes wie wirkungsvolles dramaturgisches Mittel: Die Regie schaltet in den Kopf von Comedy-Autorin Marie Lina Smyrek (27), in dem verschiedene innere Stimmen miteinander ringen. Carolin Kebekus will als Wut ausbrechen - wird aber immer wieder von Angst (Maraam), Scham (Mirella), Verdrängung (Katharina Reckers) und Internalisierter Misogynie (Tarkan Bagci) daran gehindert. Neben Smyrek, Mirella, Maraam und Bagci zählen Niklas und David, bekannt als die "Dudes", zum festen Ensemble der "DCKS- Familie". Nicht nur psychologisch, auch gesellschaftspolitisch scheut die Sendung keine klaren Aussagen. Thematisiert wird unter anderem der öffentlich debattierte Fall von Collien Monica Fernandes (44).

Eine Hymne, die unter die Haut geht Den emotionalen Höhepunkt der Folge bildet ein gemeinsamer Musikact: Kebekus, Lady Bitch Ray, Ebow und Mariybu performen eine bildgewaltige Hymne zum Thema weibliche Wut - Wut als Reaktion auf Ungerechtigkeit, aber auch als Zeichen von Stärke. Frauen in weißen T-Shirts mit blutigem Handabdruck bevölkern eindringlich und kraftvoll die Bühne. Auch die weiteren Episoden klingen vielversprechend. Unter anderem wird der Komiker und Regisseur Bully Herbig (57) im Mai zu Gast sein. Weitere angekündigte Gäste der Staffel sind unter anderem Journalistin Anna Dushime (geb. 1988) und "Tatort"-Schauspieler Edin Hasanovic (34).