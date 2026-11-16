Vorerst ist es noch ein Arbeitstitel, obwohl sich „Die Christkindfalle“ doch ohnehin richtig gut anhört. Im Mittelpunkt der Weihnachtskomödie , die von Regisseurin Olivia Retzer für ORF/ARD-Degeto realisiert wird, steht ein vermeintlicher Engel mit zerzausten Flügeln auf geheimer Mission. Eigentlich handelt es sich bei dem überirdischen Wesen um eine Trickbetrügerin - dargestellt durch Antonia Moretti .

Worum geht es in „Die Christkindfalle“?

Die professionelle Trickbetrügerin Paula (Antonia Moretti) soll im Auftrag des korrupten Baumoguls Köpping (Fritz Karl) Beweismaterial stehlen, das die Journalistin Jana (Anna Maria Mühe) bei ihren Recherchen sichergestellt hat. Doch statt eines Routinejobs erwartet Paula eine umwerfende Überraschung: Auf dem Dachboden von Janas Haus tappt sie in eine selbstgebastelte „Christkindfalle“. Aufgestellt hat sie die siebenjährige Lotti (Victoria Schnut), die das Christkind zur Rechenschaft ziehen will, weil ihr sehnlichster Wunsch – ein kleiner Bruder zum Spielen – gründlich danebengegangen ist. Kurzerhand gibt sich Paula als Unterengel Schmuriel aus und verspricht, Lotti bei ihren Verhandlungen mit dem Christkind zu helfen. Gemeinsam machen sie sich auf die Suche nach den Unterlagen, die Paula stehlen soll. Doch aus dem Zweckbündnis wird bald mehr, als Paula geplant hat: Zwischen den beiden entsteht eine unerwartete Freundschaft. Während Köpping zunehmend ungeduldig wird, muss Paula sich entscheiden: Zieht sie ihren Auftrag durch oder riskiert sie alles für Lotti, die ihr längst ans Herz gewachsen ist?

Gedreht wird noch voraussichtlich bis Ende November 2026 in Wien. „Die Christkindfalle“ soll 2027 in ORF 1 und auf ORF ON zu sehen sein.