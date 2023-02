Ein Märchen über die Kraft der Fantasie und der Liebe

"Die Elefantin des Magiers“ basiert auf dem Romanklassiker der mit der Newbery Medal ausgezeichneten Autorin Kate DiCamillo. Regisseurin ist Wendy Rogers (Visual Effects für u.a. "Der gestiefelte Kater"). Im Fokus steht die außergewöhnliche und herzerwärmende Freundschaft zwischen dem kleinen Jungen Peter und der sanften Elefantendame, in der es mehr menschelt als in so manchen humanen Beziehungen und bei der bestimmt kein einiges Auge trocken bleibt – egal ob bei Alt oder Jung.

Die Animationstechnik mag vielleicht nicht auf Pixar-Niveau sein, verzaubert aber mit liebevollen Details und der merklichen Freude an der Sache, an denen die FilmemacherInnen am Werk waren. Die Story selbst: eine Hommage an die Kraft der Fantasie, der unzerreißbaren Verbindung zwischen Geschwistern und natürlich eine Erinnerung daran, dass Tiere unsere besten FreundInnen sind und wir mit ihnen behutsam und bedacht umgehen müssen. Die Welt ist märchenhaft-surreal, aber glaubwürdig und greifarb genug, um reichlich Identifikationspotenzial zu bieten.