"Die Fälle der Gerti B."-Staffel 2: Wann laufen die neuen Folgen?
Jede Menge neue Herausforderungen - sowohl privater als auch beruflicher Natur - warten auf Gerti B. (Susi Stach), wenn sie in der zweiten Staffel der gleichnamigen ORF-Serie wieder auf gewohnt spannende, lustige und charmante Weise "Die Fälle der Gerti B." löst. Von persönlicher Neuorientierung bis hin zu Unstimmigkeiten im Team gibt es für sie als resolute Kriminalistin Gerti Bruckner auch abseits der Verbrechensaufklärung wieder so manche Aufgabe zu stemmen.
In den, wieder von Regisseur Sascha Bigler inszenierten, sechs neuen Folgen steht abermals Mariam Hage als Heidi Mai an Gertis Seite. Auch in den 1980er Jahren ist Gertis jüngeres Ich (Alice Prosser) mit so mancher Challenge, unter anderem in Person des so chauvinistischen wie homophoben Kollegen Kranzler (Josef Scholler), konfrontiert.
Die neuen Fälle werden auf ORF 1 jeweils montags in Doppelfolgen um 20.15 und 21.05 Uhr gezeigt - uind zwar am 9., 16. und 23. März 2026. 24 Stunden vorab sind sie auch immer auf ORF ON verfügbar.
Darum geht es in den neuen Folgen
"Die mit dem Grantscheam" (Montag, 9. März, 20.15 Uhr, ORF 1 sowie 24 Stunden vorab auf ORF ON)
Gerti und Bertl (Johannes Silberschneider) legen eine Beziehungspause ein, auf dem Revier hängt Gerti im Team-Mai-Seminar mit Coach Rainer (Christoph Fritz) fest. In den 80ern erlebt Gerti ihren persönlichen Tiefpunkt in Uniform – sie wird ausgerechnet Kranzler (Josef Scholler) im Außendienst zugeteilt. Franco (Karl Fischer) laboriert an den Folgen eines Autounfalls und findet eine so radikale wie verwirrende Neuordnung seines Lebens vor.
"Die mit dem Lichtblick" (Montag, 9. März, 21.05 Uhr, ORF 1 sowie 24 Stunden vorab auf ORF ON)
Heidis Beziehung mit Kim (Thea Ehre) wird ernster. Währenddessen hadert auch Gerti mit ihrem Platz – privat wie beruflich. Heidi konfrontiert sie überraschend offen. Franco, inzwischen im Seniorenheim, rebelliert gegen die neue Realität – mit Witz, Eigensinn und Fluchtversuchen. Außerdem glaubt er in der deutschen Pflegerin Dorit seine Jugendflamme Dorli (Lucy Gartner) wiederzuerkennen. Bertl bereitet die Beerdigung seines Freundes Toni vor und lernt dabei die neu zugezogene Nora (Michou Friesz) kennen.
„Die mit dem Baby“ (Montag, 16. März, 20.15 Uhr, ORF 1 sowie 24 Stunden vorab auf ORF ON)
Der Tod von Gertis früherem Kollegen Kranzler wird zunächst als Suizid deklariert. Doch nicht nur Heidi hat Zweifel daran. Gerti erinnert sich zurück an eine kalte Winternacht in den 80ern. Ein einschneidendes Diensterlebnis verbindet sie mit dem toten Kollegen. Während sich Franco im Seniorenheim Lotusblüte als „Mädchen für Alles“ wiederfindet, kommt es zu einer nachbarschaftlichen Annäherung zwischen Bertl und Nora. Die Autopsie Kranzlers ergibt eine Überraschung.
„Die mit dem Fortschritt“ (Montag, 16. März, 21.05 Uhr, ORF 1 sowie 24 Stunden vorab auf ORF ON)
Gerti wacht in Bertls Bett auf – ihre Rückkehr ist jedoch von Spannungen begleitet. Während Bertl Nähe sucht, pocht Gerti auf Abstand. Bei der gemeinsamen Tatortschulung für Kripo-Azubis mit Heidi wird Gerti ungeplant zur Mentorin. Ihre reflektierten Worte über eine frühe, traumatische Erfahrung als junge Polizistin berühren alle. Bertl flirtet währenddessen mit der neuen Nachbarin Nora. Der Fall des Toten Ex-Kollegen bringt Hinweise auf Fremdverschulden: Rechtsmediziner Wurlitzer (David Miesmer) findet eine unverdaute Seite eines Strafgesetzbuchs im Magen des Toten. Heidi und Gerti ermitteln mit wachsendem Verdacht, dass ein schwerer Fall von Amtsmissbrauch vorliegt.
„Die mit der Reue“ (Montag, 23. März, 20.15 Uhr, ORF 1 sowie 24 Stunden vorab auf ORF ON)
Die Erinnerungen an seine 80er-Jugendfreundin Dorli werden für Franco Aigner allmählich zur psychischen Höllenfahrt. Sein schlechtes Gewissen gegenüber dieser Frau führt ihn in die dunkelsten Regionen seines Unterbewusstseins. Er beichtet die größte Schuld seines Lebens vor einer Runde ungerührter Seniorinnen. Während Gerti und Heidi dem mysteriösen Kürzel „KKK“ im Terminkalender des Toten nachgehen, versuchen sie weiter Licht in dessen Doppelleben zu bringen und machen eine überraschende Entdeckung.
„Die mit der Findung“ (Montag, 23. März, 21.05 Uhr, ORF 1 sowie 24 Stunden vorab auf ORF ON)
Gerti feiert ihren Geburtstag mit einem Muffin und einem wegweisenden Geschenk von Bertl. Dabei erinnert sie sich an ihr erstes schicksalhaftes Zusammentreffen mit Bertl vor mehr als 40 Jahren. Unterdessen macht Nora drüben auf der Loggia schon ihre eigenen maliziösen Pläne. Franco findet nach den Folgen des Unfalls zurück ins grelle Licht der Realität, während Gerti ein weiterer Schatten aus der gemeinsamen Vergangenheit mit Kranzler einholt und die Lösung des Falles herbeiführt.