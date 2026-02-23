Jede Menge neue Herausforderungen - sowohl privater als auch beruflicher Natur - warten auf Gerti B. (Susi Stach), wenn sie in der zweiten Staffel der gleichnamigen ORF-Serie wieder auf gewohnt spannende, lustige und charmante Weise "Die Fälle der Gerti B." löst. Von persönlicher Neuorientierung bis hin zu Unstimmigkeiten im Team gibt es für sie als resolute Kriminalistin Gerti Bruckner auch abseits der Verbrechensaufklärung wieder so manche Aufgabe zu stemmen.

In den, wieder von Regisseur Sascha Bigler inszenierten, sechs neuen Folgen steht abermals Mariam Hage als Heidi Mai an Gertis Seite. Auch in den 1980er Jahren ist Gertis jüngeres Ich (Alice Prosser) mit so mancher Challenge, unter anderem in Person des so chauvinistischen wie homophoben Kollegen Kranzler (Josef Scholler), konfrontiert.

Die neuen Fälle werden auf ORF 1 jeweils montags in Doppelfolgen um 20.15 und 21.05 Uhr gezeigt - uind zwar am 9., 16. und 23. März 2026. 24 Stunden vorab sind sie auch immer auf ORF ON verfügbar.