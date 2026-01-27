Ob nun die "Schlagerchampions", der "Schlagerbooom" oder das "Adventsfest der 100.000 Lichter", mit solchen Musikshows verzaubert Florian Silbereisen (44) jetzt schon seit Jahren das Publikum. Und auch künftig werden Zuschauerinnen und Zuschauer in der ARD voraussichtlich nicht auf den Moderator und Showmaster verzichten müssen.

Weitere Silbereisen-Shows bis 2028

Es sei "richtig, dass der MDR-Rundfunkrat in seiner heutigen Sitzung der Fortführung der Sendereihe 'Die Feste mit Florian Silbereisen' für die ARD für die Jahre 2027/2028 zugestimmt hat", heißt es in einer Auskunft des Gremienbüros des MDR-Rundfunkrates auf Anfrage der Nachrichtenagentur spot on news. Zuvor hatte "DWDL.de" unter Berufung auf einen MDR-Sprecher berichtet. Gibt es nach weiteren Gremienbefassungen in der ARD nicht Einwände, bleibt Silbereisen den Fans mit seinen Musiksendungen, zu denen er stets eine ganz Reihe großer Namen aus der Schlagerwelt einlädt, also wohl bis mindestens zum Jahr 2028 erhalten.

Erst vor rund zwei Wochen war etwa "Schlagerchampions - Das große Fest der Besten" zu sehen. Schlagerkönigin Helene Fischer (41) hatte in der Sendung im Ersten nach ihrer Babypause ihr großes Comeback auf der Showbühne gefeiert. "Mir geht's sehr, sehr gut, ich bin wahnsinnig glücklich", erklärte sie in der Show.

In einem handgeschriebenen Brief an die Fans hatte Helene Fischer bestätigt, dass sie wieder Mutter geworden ist. In dem Brief, den sie im August 2025 auf ihrem Instagram-Account veröffentlicht hat, wurde die Geburt ihres zweiten Kindes verkündet. Dass sich Fischer schon seit einer Weile nicht mehr gemeldet habe, habe demnach "einen wunderschönen Grund: Unsere Tochter hat ein Schwesterchen bekommen!"