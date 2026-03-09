Roland Düringer und Monika Gruber haben vieles gemeinsam: Beide sind sie erfolgreiche Kabarettisten mit großer Fan-Gemeinde, beide sehen sich als Geschichtenerzähler und stehen auch als Schauspieler vor der Kamera und beide denken gern laut über die Probleme der Welt nach. Beste Voraussetzungen für eine spannende Begegnung beider Künstler in der neuen Vodcast-Folge von "Die Gruaberin" am 13. März 2026 ab 23:30 auf ServusTV .

Das ist "Die Gruaberin"

Die Gruaberin is back! In ihrem Vodcast trifft Monika Gruber spannende, interessante, lustige und unterhaltsame Menschen, die etwas zu sagen haben. Gemeinsam sprechen sie über Persönliches und ihre Lebenswege: witzig, ehrlich, unterhaltsam. Denn wie sagte ihre Oma immer? "Reden macht a Sach aus und bringt d’Leid zamm." Der Kabarettistin geht es um die hohe Kunst des Plauderns und Geschichtenerzählens und um menschliche Begegnungen. Thematisch ist es offen, nur langweilen darf es nicht und Tiefgang muss es haben.

Die neue Sendung "Die Gruaberin" bei ServusTV ist als Vodcast und Podcast immer bereits am Mittwoch online bei ServusTV On verfügbar.