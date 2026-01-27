Wenn die Löwen Platz nehmen, geht es um alles: Die preisgekrönte Gründer-Show "Die Höhle der Löwen" kehrt 2026 zurück und startet mit neuen Folgen bereits am 23. Februar 2026 in die 19. Staffel . Damit eröffnet das Erfolgsformat das TV-Frühjahr mit Innovation, Unternehmergeist und großen Deals und stillt den Pitch-Hunger der Fans schneller denn je.

In der 19. Staffel investieren Familienunternehmerin Dagmar Wöhrl, Beauty-Expertin Judith Williams, Handelsprofi Ralf Dümmel , Wirtschaftsgröße Carsten Maschmeyer , Green-Tech-Investorin Janna Ensthaler und Unternehmer & Investor Frank Thelen in vielversprechende Geschäftsideen. Mutige Gründerinnen und Gründer pitchen ihre Innovationen und Visionen – mit der Hoffnung auf den entscheidenden Deal.

Was erwartet uns in der neuen Löwen-Staffel?

Die neuen Folgen liefern einige der emotionalsten und kontroversesten Momente der "DHDL"-Geschichte: Ein Start-Up erlebt einen der größten Löwen-Verrisse aller Zeiten, andere treten mit Ideen an, die Leben retten sollen. Es wird eiskalt, wenn sich eine Löwin in eine Badewanne mit Eiswasser legt, und knallhart bei den Verhandlungen – ein Löwe fordert statt der gewünschten zehn Prozent ganze 50 Prozent Firmenanteile. International bleibt "Die Höhle der Löwen" ebenfalls: Gründerteams aus Ecuador, Dubai, Österreich und der Schweiz pitchen ihre Ideen.

Bei vielen Start-Ups buhlen gleich mehrere Löwen um einen Deal, eine Familie erhält sogar Angebote von allen Investoren. Für Promi-Alarm sorgen unter anderem Axel Schulz und Laurenz Pesch ("Temptation Island VIP"), zudem präsentieren junge Gründer:innen zwischen 18 und 22 Jahren innovative Konzepte für den Schulunterricht – mit Künstlicher Intelligenz und Augmented Reality.