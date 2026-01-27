News

Die Höhle der Löwen: Wann geht es 2026 weiter?

Janna Ensthaler, Carsten Maschmeyer, Dagmar Wöhrl, Judith Williams, Frank Thelen und Ralf Dümmel werfen einen Löwen-Schatten
27.01.26, 10:45
Die preisgekrönte Gründer-Show geht bereits in die 19. Runde. Wann ist es auf VOX und RTL+ wieder so weit?

Wenn die Löwen Platz nehmen, geht es um alles: Die preisgekrönte Gründer-Show "Die Höhle der Löwen" kehrt 2026 zurück und startet mit neuen Folgen bereits am 23. Februar 2026 in die 19. Staffel. Damit eröffnet das Erfolgsformat das TV-Frühjahr mit Innovation, Unternehmergeist und großen Deals und stillt den Pitch-Hunger der Fans schneller denn je.

Wer gehört in Staffel 19 zu den "Löwen"?

In der 19. Staffel investieren Familienunternehmerin Dagmar Wöhrl, Beauty-Expertin Judith Williams, Handelsprofi Ralf Dümmel, Wirtschaftsgröße Carsten Maschmeyer, Green-Tech-Investorin Janna Ensthaler und Unternehmer & Investor Frank Thelen in vielversprechende Geschäftsideen. Mutige Gründerinnen und Gründer pitchen ihre Innovationen und Visionen – mit der Hoffnung auf den entscheidenden Deal.

Was erwartet uns in der neuen Löwen-Staffel?

Die neuen Folgen liefern einige der emotionalsten und kontroversesten Momente der "DHDL"-Geschichte: Ein Start-Up erlebt einen der größten Löwen-Verrisse aller Zeiten, andere treten mit Ideen an, die Leben retten sollen. Es wird eiskalt, wenn sich eine Löwin in eine Badewanne mit Eiswasser legt, und knallhart bei den Verhandlungen – ein Löwe fordert statt der gewünschten zehn Prozent ganze 50 Prozent Firmenanteile. International bleibt "Die Höhle der Löwen" ebenfalls: Gründerteams aus Ecuador, Dubai, Österreich und der Schweiz pitchen ihre Ideen. 

Bei vielen Start-Ups buhlen gleich mehrere Löwen um einen Deal, eine Familie erhält sogar Angebote von allen Investoren. Für Promi-Alarm sorgen unter anderem Axel Schulz und Laurenz Pesch ("Temptation Island VIP"), zudem präsentieren junge Gründer:innen zwischen 18 und 22 Jahren innovative Konzepte für den Schulunterricht – mit Künstlicher Intelligenz und Augmented Reality.

Wann ist "Die Höhle der Löwen"-Staffel 19 zu sehen?

Die Gründer-Show läuft ab 23. Februar 2026 immer montags um 20:15 Uhr bei VOX und bereits ab 16. Februar vorab auf RTL+. Es gibt in Staffel 19 insgesamt acht neue Folgen.

