Am 3. April startet die Frühjahrsstaffel der VOX-Gründershow "Die Höhle der Löwen" (auch via RTL+). Neben altbekannten Gesichtern werden gleich zwei neue Investoren um die besten Deals verhandeln, Unternehmerin Janna Ensthaler (38) und Tillman Schulz. Wer ist der neue Löwe?

Tillman Schulz geht mit 33 Jahren als bis dato jüngster Löwe der Gründershow an den Start. Er wurde 1989 in eine Unternehmerfamilie hineingeboren. "Schon als ich noch klein war, zog es mich in die Nähe des Hauptsitzes unseres Familienunternehmens, wo ich Informationen aufsaugte und entdeckte, wie spannend Zahlen, Daten und Fakten sein können", beschreibt der neue TV-Löwe auf seiner Webseite. "Mein Lieblingsspielzeug war die Rechenmaschine auf dem Schreibtisch meines Vaters."

2012 schloss er eine Ausbildung zum Bankkaufmann ab, stieg in das mittelständische Familienunternehmen in dritter Generation ein und gründete zwei Jahre später seine eigene Firma. 2020 wurde er Geschäftsführer der gesamten Firmengruppe MDS Holding GmbH & Co. KG, die unter anderem im Lebensmittelgeschäft tätig ist.