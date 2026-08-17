Es geht wieder aufwärts – mit neuen Ideen, mutigen Gründerinnen und Gründern, harten Verhandlungen und jeder Menge Löwen-Instinkt: Am 7. September 2026 startet bei VOX die 20. Staffel von „Die Höhle der Löwen“ . Seit 2014 ist das Erfolgsformat die erste Adresse für Gründergeist, Innovationen und Investments im deutschen Fernsehen. Zum Jubiläum wird das Löwen-Rudel um zwei große Player erweitert.

Mit Johannes Kliesch und Andreas W. Herb ziehen zwei der erfolgreichsten Gründerpersönlichkeiten Deutschlands in die Höhle ein. Beide haben aus eigenen Ideen Unternehmensgruppen mit dreistelligen Millionenumsätzen aufgebaut und zählen heute zu den prägenden Unternehmern ihrer Branchen. Gemeinsam mit Dagmar Wöhrl, Janna Ensthaler, Judith Williams, Ralf Dümmel, Carsten Maschmeyer und Frank Thelen kämpfen künftig acht Löwen um die besten Gründerinnen, Gründer und Deals.

Zukunftstechnologien und viele Überraschungen

Auch inhaltlich verspricht die Jubiläumsstaffel außergewöhnliche Momente. Mit Diana zur Löwen wagt eine prominente Gründerin den Gang in die Höhle. Zudem sind Johann Lafer, Micaela Schäfer und Steffen Baumgart als Markenbotschafter mit dabei. Dazu kommen spektakuläre Zukunftstechnologien, ungewöhnliche Erfindungen – darunter eine Fensterputz-Drohne –, emotionale Geschichten, überraschende Wendungen und neue Deal-Mechaniken.

„Die Höhle der Löwen“, 20. Staffel, acht Folgen ab 7. September immer montags um 20:15 Uhr bei VOX. Alle Folgen stehen jeweils sieben Tage vor der TV-Ausstrahlung auf RTL+ zum Abruf bereit.