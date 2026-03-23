"Die Höhle der Löwen": Was machen Ex-Löwen heute?

Auf den Stühlen von "Die Höhle der Löwen" haben schon etliche Investorinnen und Investoren Platz genommen. Aktuell läuft die 19. Staffel der beliebten Gründershow auf VOX (montags, 20:15 Uhr). Diesmal buhlen die Gründer um einen Deal mit Dagmar Wöhrl (71), Judith Williams (54), Ralf Dümmel (59), Carsten Maschmeyer (66), Janna Ensthaler (42) und Frank Thelen (50). Aber was machen eigentlich frühere Löwinnen und Löwen?

Die Löwen der ersten Stunde Die gebürtige Bremerin Lencke Wischhusen (40) saß in den ersten beiden Staffeln 2014 und 2015 noch unter dem Nachnamen ihres damaligen Mannes ("Steiner") neben Judith Williams, Vural Öger, Jochen Schweizer und Frank Thelen auf dem Investorenstuhl. Dann verließ sie die Sendung, um sich ihren politischen Aufgaben zu widmen. Aktuell wollte sie Oberbürgermeisterin ihrer Wahlheimat Baden-Baden werden. Im ersten Wahlgang erreichte sie das zweitbeste Ergebnis (31,4 Prozent), am 22. März verlor sie jedoch in der Stichwahl. Nachdem sie 2025 aus der FDP ausgetreten ist, kandidiert sie als Parteilose auf Vorschlag der CDU. Auch privat kam es nach der "Höhle der Löwen" zu Veränderungen. 2018 wurde ihr Ehe-Aus bekannt. Mit Markus Jerger, Sohn von Charity-Lady Ute-Henriette Ohoven, bekam sie 2020 eine Tochter. Auch Vural Öger (84) verließ die Show nach zwei Staffeln. Der ehemalige Reiseunternehmer hat sich nach turbulenten geschäftlichen Zeiten, inklusive einer Privatinsolvenz, weitgehend aus dem Rampenlicht zurückgezogen. Im Mai 2025 erklärte er in einem seltenen Interview mit dem "Stern", dass ihn die Pleite seelisch sehr mitgenommen habe. Noch eine Staffel länger war Jochen Schweizer (68) als Löwe dabei. Der Extremsportler kehrte zudem für eine Folge der Jubiläumsstaffel 2024 zurück. Er habe Lust gehabt, "noch einmal in den Ring zu steigen, um meine ganz persönlichen Erfahrungen weiterzugeben. Ein weiterer Beweggrund war, mit dieser Teilnahme eine Lanze für das Gütesiegel 'made in Germany' zu brechen", erklärte er im Interview mit spot on news. Zuletzt stand die Gesundheit im Fokus: Nach einer schweren Operation Ende 2025, bei der seine beschädigte Knieprothese entfernt wurde, setzt der Schweizer alles daran, wieder fit zu werden.

Georg Kofler und Nico Rosberg Der aus Südtirol stammende Manager Georg Kofler (68) war von 2017 bis 2022 bei "DHDL" dabei. Zunächst sprang er als Vertretung für Judith Williams ein, mit der er 2014 die Glow Media Group gegründet hatte, später wurde er zum festen, eigenständigen Löwen. 2022 trat er schließlich im Investoren-Duo mit Ralf Dümmel auf - nachdem er dessen Firma übernommen hatte. Kofler ist weiter als Investor aktiv und ein gefragter Speaker. Auch mit seinem Privatleben machte er Schlagzeilen: 2024 heiratete er die Unternehmerin Isabel Grupp standesamtlich in Venedig, im Juni 2025 folgte die große Hochzeitsfeier in Südtirol. Der ehemalige Rennfahrer Nico Rosberg (40) gibt seit einigen Jahren als Investor Gas. Er war von 2020 bis 2022 in fünf Staffeln zu sehen. Nach seinem Ausstieg unterstützt er weiter junge Unternehmen mit Kapital. Aber auch sein Privatleben spielt eine größere Rolle, wie er im Oktober dem "Spiegel" verraten hat. Zum einen legt er großen Wert auf die eigene Fitness und gesunde Ernährung, aber auch auf Zeit mit seiner Familie. Anfragen, die nicht dazu passen, lehnt er konsequent ab. "Ich musste lernen, Nein zu sagen. Das schaffe ich mittlerweile gut." Am 11. März wartete eine besondere Ehre auf Rosberg: In Berlin wurde er mit dem German-British Freundship Award geehrt.

Ausgeschiedenes Trio Mit der 17. Staffel, die im Frühjahr 2025 lief, verabschiedeten sich gleich zwei Löwen und eine Löwin. Nils Glagau (50), Tillman Schulz (36) und Tijen Onaran (40) waren zudem die dienstjüngsten Investoren im "Höhle"-Team. Orthomol-Chef Glagau, der elf Staffeln dabei war, zeigt auf seinem Instagram-Account, wie umtriebig er ist - geschäftlich, aber auch privat. Er saniert etwa einen von der Flut-Katastrophe 2021 verwüsteten Gasthof in Solingen, gibt Plattentipps und verrät seine Lieblingsrezepte. Tillman Schulz saß seit der 13. Staffel auf dem Investorenstuhl, den er wie seine Kollegen auf eigenen Wunsch verließ. Der Geschäftsführer des Lebensmittelherstellers MDS Holding teilt sein Wissen zum Beispiel in Podcasts. Auch im TV probierte er sich neben "Höhle der Löwen" aus, trat als Gast-Investor in der vietnamesischen Variante "Shark Tank Vietnam" oder auch bei "Let's Dance" auf. Tijen Onaran (40), die seit Staffel 14 Löwin war, verkündete, dass sie sich statt "DHDL" anderen Projekten widmen will. Im Oktober 2025 veröffentlichte sie ihr neues Buch "Nur wer's richtig sagt, kommt ans Ziel" und sie nutzt ihre Stimme als Keynote-Sprecherin. Im Februar 2026 verriet sie im Interview mit "Bunte", dass sie nach ihrer gescheiterten Ehe wieder vergeben ist.