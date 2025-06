Seit Amfang Juni 2025 ruft "Die Kuh, die weint" das Erfolgsteam Pia Hierzegger und Jutta Fastian zum dritten Einsatz, wenn es am Ossiacher See den mysteriösen Tod einer italienischen Studentin untersucht und dabei tief in verborgene familiäre Abgründe blickt

Hierzegger ist auch bei ihrem dritten gemeinsamen Fall mit Fastian nicht nur vor, sondern auch hinter der Kamera tätig – sie zeichnet dieses Mal erneut für das Drehbuch verantwortlich. Regie führt wieder Andreas Prochaska, der die Kärnten-Filme der beliebten ORF-Landkrimi-Reihe mit dem Fall "Wenn du wüsstest, wie schön es hier ist" aus der Taufe gehoben hat.