So geht es in "Die Landartpraxis"-Staffel 2 im bayerischen Wiesenkirchen am Schliersee weiter: Dr. Fabian Kroiß (Oliver Franck) hat seinen Autounfall nur knapp überlebt. Nach zahlreichen Operationen befindet er sich jetzt in Reha und Dr. Sarah König (Caroline Frier) weicht ihm nicht von der Seite. Aber die frische Beziehung der beiden bleibt nicht unbelastet. Außerdem kehrt seine Schwester Isabelle nah 20 Jahren wieder nach Bayern zurück. Früher hatte sie sich mit ihrem Vater zerstritten, doch nachdem sie nun eine erfolgreiche Kinderärztin geworden ist, sucht sie die Aussprache und möchte eine Versöhnung. Doch sie wird noch durch einen weiteren Beweggrund zu ihrer Rückkehr motiviert.

"Die Landartpraxis" Staffel 2 startete am 7. Mai 2024 und läuft wiederum montags bis freitags um 19 Uhr in SAT.1.