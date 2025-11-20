Der Schliersee ruft - und diesmal für richtig lange. Am 5. Januar 2026 kehrt "Die Landarztpraxis" mit ihrer vierten Staffel in Sat.1 zurück. Auf dem Streamingdienst Joyn gibt es den Nachschub schon ab dem 2. Januar. Der Sender setzt ab sofort voll auf die erfolgreiche Vorabendserie und lässt sie erstmals durchgehend ein ganzes Jahr laufen. Mit 240 neuen Folgen (montags bis freitags um 19 Uhr) werden so viele Episoden produziert wie nie zuvor. Zum Vergleich: Die erste Staffel kam 2023 noch mit 60 Episoden aus.

Darum geht es in Staffel vier Die neue Staffel bringt wie jedes Mal frischen Wind nach Wiesenkirchen. Im Mittelpunkt steht Ärztin Viktoria "Vicki" Raichinger, gespielt von Juliane Fisch (38), die nach langer Abwesenheit in ihre Heimat am Schliersee zurückkehrt. Mit im Gepäck: ein gebrochenes Herz und die Hoffnung auf einen Neuanfang. Den scheint sie mit Simon Hilgers (Ben Braun, 46), dem neuen Restaurantmanager in der "Alten Post", auch zu finden. Eine Versöhnung mit ihrem Bruder, Bergretter Max (Alexander Koll), mit dem sie seit 15 Jahren keinen Kontakt hatte, scheint dagegen unwahrscheinlich. Beruflich bietet sich aber eine Chance, denn Landarzt Fabian Kroiß (Oliver Franck) sucht eine neue Ärztin für seine Praxis. Fisch und Braun sind dementsprechend die Neuen im Cast. Neben Koll und Franck können sich Fans auch auf weitere Rückkehrer wie Michael Raphael Klein als Lukas oder Diane Willems als Isa freuen.

Sat.1 baut Vorabendschiene weiter aus Die Staffel hat neben der Laufzeit noch eine weitere Besonderheit: Im Laufe des Jahres öffnet im Nachbarort Weilhausen eine zweite Landarztpraxis ihre Türen. Was darauf zurückzuführen sei, dass die dritte Staffel "die mit Abstand erfolgreichste in Sat.1 und auf Joyn" gewesen sei, heißt es in einer Pressemitteilung. Der Sender hat zudem bereits zwei weitere Produktionen in Auftrag gegeben: "Frieda - Mit Feuer und Flamme" und "Ein Hof zum Verlieben" warten auf die Ausstrahlung.