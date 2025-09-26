Unternehmer und "Die Höhle der Löwen"-Investor Ralf Dümmel (58) bekommt mit "Die Millionenidee" eine eigene Sendung in Sat.1 . Das hat der Sender nun bekannt gegeben, nachdem bereits Gerüchte um ein eigenes TV-Format für den 58-Jährigen aufgekommen waren.

Debüt in Sat.1

Dümmel ist seit 2016 einer der Löwen der VOX-Gründershow "Die Höhle der Löwen", für seine Show "Die Millionenidee" wird er nun abseits des Löwenrudels in Sat.1 zu sehen sein. "Ich freue mich schon sehr auf seine Anpacker-Mentalität und seinen Enthusiasmus", erklärt Senderchef Marc Rasmus in einem Statement. Ralf Dümmel gebe den Zuschauern "die einmalige Möglichkeit, eine möglicherweise lange schlummernde Idee in die Tat umzusetzen und am Ende vielleicht sogar Millionär zu werden".

Seiner Begeisterung für neue Ideen bleibt der Investor also treu. In der Ankündigung heißt es, dass Dümmel und sein Team jedem Kandidaten oder jeder Kandidatin die Chance bieten, aus einer Idee "ein marktreifes Produkt zu machen". Die TV-Zuschauer können dabei alle Schritte von der Auswahl über die Weiterentwicklung bis zum Praxistest und schließlich den Markteinstieg mitverfolgen. Der TV-Löwe trage bei dem Vorhaben das volle Risiko. "Der Gewinn wird nach Abzug aller Kosten fair 50:50 geteilt", wird erklärt. Im Bewerbungsaufruf heißt es zudem: "Präsentiere deine Idee Ralf Dümmel, dem bekannten Unternehmer und Investor, der schon unzählige Produkte erfolgreich auf den Markt gebracht hat. Dank seiner Erfahrung, seinem engagierten Team und einem starken Netzwerk kann aus deiner Idee schon bald ein echtes Produkt werden, an dem du ein Leben lang verdienen kannst!"

Ralf Dümmel liebt laut eigener Aussage "verrückte, geniale Ideen, egal, ob's nur ein paar hingekritzelte Worte auf 'nem Zettel sind oder ein schief zusammengebauter Prototyp aus der Garage: Wenn da Herzblut drinsteckt, bin ich dabei." Er hofft bei der "Millionenidee" auf "echte Kassenschlager" und will mit den Ideengebern "was ganz Großes" schaffen. Die Sendung wird ab 2026 in Sat.1 und auf Joyn zu sehen sein.