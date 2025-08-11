"Die, My Love"-Trailer: Jennifer Lawrence in Wahnsinns-Rolle
Lynne Ramsays ("A Beautiful Day", "We Need to Talk About Kevin") spektakulärer neuer Film "Die, My Love" zeigt Jennifer Lawrence komplett außer sich. Das Werk feierte im Mai 2025 seine Weltpremiere im Wettbewerb der 78. Internationalen Filmfestspiele von Cannes und riss Kritiker zu Lobeshymnen hin: "A career-best performance from Jennifer Lawrence in a must-see thriller spectacle" (Collider) oder "Jennifer Lawrence gives her best performance yet… It’s the kind of performance you go to the movies for" (Time).
Hier ist der erste Trailer dazu:
"Für alle, die jemals in einer Beziehung waren"
Die Regisseurin beschreibt ihren Film folgendermaßen: "Im Kern dieser Geschichte geht es um die Komplexität der Liebe und welche Formen sie im Laufe der Zeit annehmen kann. Ich wollte den Film geerdet, menschlich, spontan und stellenweise auch humorvoll gestalten. Dabei ging es mir darum, unscheinbare Momente einzufangen, die dennoch eine tiefe Bedeutung tragen. Dieser Film ist für alle, die jemals in einer Beziehung waren – denn Verletzlichkeit birgt sowohl Schmerz als auch Schönheit."
In den Hauptrollen spielen neben Jennifer Lawrence auch Robert Pattinson ("Mickey 17", "The Batman"), LaKeith Stanfield ("Judas and the Black Messiah", "The Book of Clarence"), Nick Nolte ("Kap der Angst", "Nur 48 Stunden") und Sissy Spacek ("Carrie", "Nashville Lady").
Wann ist "Die, My Love" zu sehen?
Der Psycho-Thriller startet am 13. November 2025 in unseren Kinos.