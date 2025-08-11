Lynne Ramsays ("A Beautiful Day", "We Need to Talk About Kevin") spektakulärer neuer Film "Die, My Love" zeigt Jennifer Lawrence komplett außer sich. Das Werk feierte im Mai 2025 seine Weltpremiere im Wettbewerb der 78. Internationalen Filmfestspiele von Cannes und riss Kritiker zu Lobeshymnen hin: "A career-best performance from Jennifer Lawrence in a must-see thriller spectacle" (Collider) oder "Jennifer Lawrence gives her best performance yet… It’s the kind of performance you go to the movies for" (Time).

Hier ist der erste Trailer dazu: