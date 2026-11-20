In Zeiten größter Dunkelheit werden die mutigsten Geschichten geschrieben: Mit „Die Nachtigall“ erleben wir bald einen Film zu Kristin Hannahs Bestseller über zwei Schwestern, die in schwierigen und gefährlichen Zeiten alles riskieren, um für Freiheit, Familie und Hoffnung zu kämpfen. Dakota und Elle Fanning stehen dafür erstmals gemeinsam vor der Kamera. Hier ist der erste Teaser-Trailer dazu:

Der Film von Michael Morris erzählt die bewegende Geschichte zweier Schwestern, die während des Zweiten Weltkriegs auf unterschiedliche, aber gleichermaßen mutige Wege geraten. Inmitten von Krieg und Widerstand kämpfen sie für ihr Überleben und ihre Freiheit. Die Hauptrollen spielen neben Elle und Dakota Fanning auch Edmund Donovan, Albrecht Schuch, Shira Haas, Sabin Tambrea sowie Mark Rylance.

Als Kino-Starttermin ist für „Die Nachtigall“ in Österreich der 19. März 2027 vorgesehen.