Im Sommer könnten Freunde gepflegten Klamauks mit dem Reboot von "Die nackte Kanone" auf ihre Kosten kommen. Der erste Teaser-Trailer, der jetzt veröffentlicht wurde, zeigt Action-Star Liam Neeson (72) in den Fußstapfen von Leslie Nielsen (1926-2010) - und als Schulmädchen.

In dem rund einminütigen Clip ist zu sehen, wie ein vermeintliches Schulmädchen sich Bankräubern in den Weg stellt. "Was willst du hier, Kleines?", fragt einer der Verbrecher. Prompt stellt sich heraus, dass das Ganze nur eine Verkleidung von Lt. Frank Drebin Jr. (Neeson) ist. "Deinen Arsch", antwortet der aus Filmen wie der "96 Hours"-Reihe bekannte Action-Held und macht einen Lolli zu einer tödlichen Waffe.