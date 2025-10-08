Es ist einer der spektakulärsten ungelösten Mordfälle der Bundesrepublik nach 1945: Am 25. April 2007 wurde die 22-jährige Polizistin Michèle Kiesewetter mitten am helllichten Tag auf der Heilbronner Theresienwiese erschossen ; ihr Kollege Martin Arnold wurde dabei schwer verletzt.

Fiktionale Geschichte nach wahren Ereignissen

Offiziell gilt der Fall als Teil der NSU-Mordserie. Die Täter, so das offizielle Narrativ, seien "die zwei Uwes" - Mundlos und Böhnhardt -, erklärt Produzentin Gabriela Sperl ("Herrhausen") im Rahmen einer Pressekonferenz zur Entstehungsgeschichte des TV-Thrillers "Die Nichte des Polizisten". Doch bis heute gehört der Fall zu den ungelösten Verbrechen.

Genau hier setzt der neue ARD-Fernsehfilm an, der am 8. Oktober um 20:15 Uhr im Rahmen von "FilmMittwoch im Ersten" ausgestrahlt wird. Regisseur Dustin Loose inszenierte einen Polizeithriller, der von diesem realen Ereignis inspiriert ist - jedoch ohne den Anspruch, das Verbrechen selbst aufzuklären. Der Film nimmt das dramatische Ereignis zum Ausgangspunkt, erzählt jedoch eine eigene fiktionale Geschichte. "Es ist ein Versuch, sich der Wahrheit zu nähern", fügt Hauptdarstellerin Magdalena Laubisch (27) bei der Presseveranstaltung hinzu.