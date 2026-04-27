Die sechsteilige Dokumentation "DIE Rapid. Mut. Wille. Aufstieg" ist in enger Partnerschaft zwischen Sky Sport Austria und der SK Rapid entstanden. Das Format ist damit das erste seiner Art über das Frauenteam eines Vereines im rot-weiß-roten Frauenfußball. Ein Sky Sport Austria Filmteam rund um Marco Helmer und Simon Stickler begleitet die um den Aufstieg in die höchste Spielklasse kämpfenden Rapidlerinnen über die Rückrunde einer möglicherweise historischen Saison – nah, authentisch und ohne Filter. Festgehalten werden Leidenschaft, Zusammenhalt und die entscheidenden Momente einer außergewöhnlichen Saison.

"Ehrlicher Blick hinter die Kulissen" Steffen Hofmann, Geschäftsführer SK Rapid, meint zu dem Projekt in einem Pressestatement: „Ich freue mich sehr, dass durch diese Kooperation mit Sky Sport Austria unser Frauenteam hautnah in einem spannenden Format zu erleben ist. Die bisherige Zusammenarbeit war nicht nur hochprofessionell, sondern hat auch allen großen Spaß gemacht. Ich hoffe, dass zu den bereits fertigen Episoden noch weitere tolle Einblicke dazukommen, mit dem bevorstehenden letzten Saisonheimspiel gegen Wacker Innsbruck im Allianz Stadion wartet ja am 16. Mai noch ein absolutes Highlight auf uns. Mein großer Dank gilt allen, die zum Gelingen dieses innovativen und spannenden Projekts beitragen.“ Emil Drexler, Director Sports Production, Sky Österreich, fügt hinzu: „Bei Sky wollen wir den Fußball ganzheitlich erzählen und auch jene Geschichten sichtbar machen, die abseits des Spielfelds entstehen. Die Rapid Frauenmannschaft steht für Leidenschaft, Zusammenhalt und echte Persönlichkeiten mit starken Geschichten. Mit der Sky Sport Austria Doku ‚DIE Rapid. Mut. Wille. Aufstieg.' konnten wir einen ehrlichen Blick hinter die Kulissen werfen. Mein Dank gilt den Rapid Frauen für ihr Vertrauen und meinem Team für das großartige Ergebnis."

"DIE Rapid. Mut. Wille. Aufstieg." umfasst sechs Episoden mit je rund 12 Minuten Laufzeit. Die Ausstrahlung erfolgt in Doppelfolgen im wöchentlichen Abstand auf Sky Sport Austria 1: Folge 1 und 2 sind am Donnerstag, den 14. Mai 2026 zu sehen, gefolgt von Folge 3 und 4 am 21. Mai sowie Folge 5 und 6 am 28. Mai – jeweils um 20:00 Uhr. Zusätzlich sind alle Folgen on demand bei Sky sowie frei empfangbar auf skysportaustria.at und der Sky Sport Austria App abrufbar.