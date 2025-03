Demnach werde Burger "die Serie nach Abschluss der Dreharbeiten im Herbst 2025 auf eigenen Wunsch verlassen". Der Startschuss für die Dreharbeiten zur Jubiläumsstaffel beginnen bereits am 31. März. Immerhin 21 weitere Folgen mit Fanliebling (und Klatschexpertin) Miriam Stockl werden in den kommenden Wochen und Monaten also noch entstehen.

Nicht zuletzt mit ihrem berühmten Satz "Es gabat a Leich" hat Marisa Burger (51) maßgeblich zum Erfolg der beliebten Serie "Die Rosenheim-Cops" beigetragen. Fans des Formats müssen dementsprechend nun besonders tapfer sein, denn: Polizeisekretärin Miriam Stockl , die seit Beginn der ZDF-Vorabendserie von Burger verkörpert wird, geht nach der anstehenden 25. Staffel in TV-Rente . Das gab der Sender per Pressemitteilung bekannt.

Das plant sie nach ihrem Abschied

Gegenüber der Münchner "Abendzeitung" äußerte sich die Schauspielerin bereits zu dem sorgfältig überlegten Ausstieg: "Die Entscheidung, nach 25 Jahren die 'Rosenheim-Cops' und das tolle Team vor und hinter der Kamera zu verlassen, ist mir nicht leichtgefallen. Es war eine Zeit, die mich persönlich und beruflich geprägt und bereichert hat."

Sie freue sich in der Zeit nach "Die Rosenheim-Cops" auf "neue berufliche Herausforderungen" und die damit verbundene Möglichkeit, "den Zuschauerinnen und Zuschauern in den nächsten Jahren noch viele Facetten von mir zeigen zu können". Auch "Die Rosenheim-Cops"-Produzentin Marlies Moosauer kommt in dem "AZ"-Artikel zu Wort. Neben einer Danksagung "für unglaubliche 25 Jahre mit uns" verspricht sie auch an die Fans gerichtet: "Wir werden unser Bestes geben, Miriam Stockl würdig zu verabschieden."

Auch in Zukunft müssen die Anhänger derweil nicht auf die Figuren Anton Stadler (Dieter Fischer), Sven Hansen (Igor Jeftić), Kilian Kaya (Baran Hêvî) und Julia Beck (Michaela Weingartner) verzichten. Die Kommissarinnen und Kommissare halten dem Format nach aktuellem Stand auch über die anstehende Staffel hinaus die Treue.