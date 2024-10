Zur Feier des Auftakts eine Schnapszahl

Die 24. Staffel startet am 1. Oktober um 19:25 Uhr im ZDF mit der ersten Episode und dem sehr passenden Titel "Jubiläum in Rosenheim". Denn es ist zugleich die 555. Folge der gesamten Serie - und dieses Jubiläum will gefeiert werden. Die Schnapszahl selbst wird in der ersten Folge auch eine Rolle spielen.

Denn Marianne Grasegger (Ursula Maria Burkhart, 63) und die Rosenheimer Landfrauen fiebert dem 555. Geburtstag ihrer Schutzpatronin, der heiligen Irmtraut, entgegen. Auch Hilde Stadler (Isabel Mergl, 51) und ihr Ehemann Kommissar Anton Stadler (Dieter Fischer, 53) sind zu den Feierlichkeiten geladen. Doch dann zeichnet sich ein Fashion-Desaster ab, denn eine der Landfrauen will zu dem Event doch tatsächlich das gleiche Dirndl wie Frau Stadler anziehen. Soweit zur Schnapszahl, doch natürlich gibt's auch "a Leich":