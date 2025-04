Das magische Kinophänomen ist bald zurück: Nach drei erfolgreichen Teilen geht die Filmreihe "Die Schule der magischen Tiere" in die vierte Runde. Wie die Leonine-Studios nun bekannt gaben, wird der neue Teil am 25. September 2025 in den deutschen Kinos starten - in Österreich ist derzeit der 2. Oktober als Startdatum genannt. Die beliebte Wintersteinschule mit ihren sprechenden Tieren konnte bisher bereits mehr als 8,5 Millionen Zuschauer begeistern.

Die Vorgängerfilme waren in den Jahren 2021, 2022 und 2024 jeweils die erfolgreichsten deutschen Filme und wurden mit dem Deutschen Filmpreis für den besucherstärksten Film ausgezeichnet. Teil 3 erhielt sogar die "Goldene Leinwand" für mehr als drei Millionen Kinobesucher.