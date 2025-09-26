Welche magischen Tiere kommen im vierten Teil der deutschen Filmreihe neu hinzu? Wir stellen euch die beiden Neuzugänge vor.

Das Ensemble von "Die Schule der magischen Tiere" wird mit jedem Film erweitert - das bedeutet, es kommen sowohl neue Menschen wie Tiere hinzu. In Teil 4 treffen wir erstmals auf Miriam, Idas Freundin von der früheren Schule. Miriam kommt mit einem Geheimnis an die Wintersteinschule, verrät ihrer alten Freundin aber nichts davon. Als neue Figur lernen wir ebenfalls Miriams Klassenkamerad Torben kennen, der mit seiner Klasse in der Schul-Challenge gegen die Wintersteinschule antritt. Nachdem nun die menschliche Seite abgeklärt ist, bleibt noch die wichtige Frage: Auf welche neuen Tiere dürfen wir uns freuen? Darauf wollen wir euch im folgenden Artikel eine Antwort geben.

© Leonine Szene aus "Die Schule der magischen Tiere 4"

Koboldmaki Fitzgeraldo Miriam bekommt als magisches Tier Koboldmaki Fitzgeraldo, einen liebenswerten Zappelphilipp und Unruhegeist, der ebenso sportlich und schnell ist wie sie selbst. "Miriam ist charakterlich jemand, der lieber wegläuft, als sich Problemen zu stellen. Fitzgeraldo hilft ihr, das zu ändern", meine Produzentin Meike Kordes in einem Statement im Presseheft..

Gesprochen wird Fitzgeraldo von Schauspieler und Sänger Daniel Zillmann, der Fitzgeraldo "unglaublich witzig und zugleich mit emotionaler Tiefe gesprochen hat", wie die Produzentinnen schwärmen.

© Leonine Szene aus "Die Schule der magischen Tiere 4"

Eule Muriel Das magische Tier von Max, die Eule Muriel, ist eine einfühlsame Ratgeberin. "Eule Muriel ist das Gegenteil von Max. Sie ist eigentlich ein zartfühlender Emo und wird für Max zum Liebesboten", merkt Co-Produzentin Alexandra Kordes an.

Gesprochen wird Muriel von Sängerin Annett Louisan. "Sie hat nicht nur eine fantastische Stimme, sie ist auch eine großartige Schauspielerin, die Muriel auf wundervolle Weise eine Seele eingehaucht hat", so Alexandra Kordes. "Die Schule der magischen Tiere 4" läuft derzeit in unseren Kinos. Hier geht's direkt zu den Spielzeiten.