Marge Simpson hat sich US-Medienberichten zufolge zwar jüngst in der Serie aus dem Himmel zu Wort gemeldet. Die Serienmacher haben das Simpsons-Familienmitglied aktuell aber nicht wirklich ins Jenseits befördert. Der ganze Wirbel entstand laut den Berichten lediglich durch einen Blick in die Zukunft der berühmten TV-Familie.

Wie oder wann Marge stirbt, ist den Berichten zufolge nicht bekannt, aber die Handlung soll sich in 35 Jahren abspielen. Bart und Lisa entdecken in der Folge ein Video, das Marge vor ihrem Tod aufgenommen hat. Darin fordert sie ihre Kinder auf, zusammenzuhalten. Marge selbst genießt unterdessen ihr Dasein im Himmel - gemeinsam mit dem Beatles-Musiker Ringo Starr.

Die Serie wurde gerade verlängert

Da Marges Tod in einer Geschichte vorkommt, die Jahrzehnte in der Zukunft spielt, ist es unwahrscheinlich, dass er Auswirkungen auf neue Episoden haben wird. Die geliebte Figur wird also weiterhin in der Serie zu sehen sein, die noch lange nicht zu Ende erzählt ist.

Wie das Branchenmagazin "Variety" im April berichtete, hat der amerikanische Fernsehsender Fox die Serie über die fünfköpfige Familie aus der fiktiven Stadt Springfield für weitere vier Staffeln verlängert. Mit der Verlängerung der TV-Show schaffen es "Die Simpsons" auf die rekordverdächtigen Staffeln 37 bis 40.