"Die Simpsons" machten zwar nie ein Geheimnis daraus, dass Waylon Smithers schwul ist, sein Coming-out hatte der Assistent von Mr. Burns aber erst 2016.

Smithers deutete bisher immer wieder an, dass er in seinen Chef, den skrupellosen Mr. Burns verliebt ist. Diese Liebe blieb bisher allerdings unerwidert. In einer neuen Folge von "Die Simpsons" zeigt er erstmals seinen Freund.